İsrail'in saldırılarında 3 çocuğunu kaybeden Hamas lideri Heniye'den ilk açıklama

Al Jazeera televizyon kanalında yayımlanan Hamas lideri Heniye'nin açıklamalarına göre, İsrail'in oğullarının bulunduğu araca düzenlediği saldırı sonrasında Heniye, çocuklarının şehadetinden dolayı Allah'a şükrettiğini belirtti.

Heniye, çocuklarının Gazze'de kaldığını ve tüm halkın evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödediğini ifade etti.

'Çocuklarım Kudüs'ün Kurtuluşu Uğruna Can Verdi'

Yaşadıkları acıyla ve kanla Filistin halkına ve Filistin davasına umut, gelecek ve özgürlük oluşturduklarını vurgulayan Heniye, şöyle devam etti:

"İsrail'e yıkımla, katliamla, yok etmeyle alamadığını müzakere masasında da almayacağını söylüyoruz. Oğullarımın kanı Gazze'deki şehit halkımızın kanından daha kıymetli değildir. Çocuklarım Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu uğruna canlarını feda ettiler."

İsrail'in, liderlerin çocuklarını hedef alarak Filistinlilerin kararlılığını kıracağını sandığını ancak bu dökülen kanın, Filistin toprağına bağlılıktaki kararlılıklarını artıracağını belirten Heniye, "Ailemin 60'a yakın ferdi savaşta şehit oldu ve onlar ve halkımız arasında hiçbir fark yok. Kayıplarımız ne kadar büyük olursa olsun, İsrail'in yaptığı şantaja boyun eğmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Heniye ayrıca "İsrail'in yerinden edilmiş kişilerle dolu Refah kentini işgal yönündeki tehditlerinin Filistin halkını ve direnişini korkutmadığını" vurguladı.