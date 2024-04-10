Rusya'dan aralarında devlet temsilcilerinin de olduğu 22 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 22 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini duyurdu.

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Rusya'dan aralarında devlet temsilcilerinin de olduğu 22 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya'ya karşı "saldırgan" siyaset izlediği ve "düşmanca" eylemlerde bulunduğunu belirterek, bu nedenle 22 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu isimlerin devlet kurumları, bilişim ve hukuk hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirket temsilcileri olduğu belirtildi.

Rusya ve İngiltere arasında zaman zaman birbirlerinin vatandaşlarına yaptırım uygulandığı biliniyor.

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