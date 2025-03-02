İsrail'in Gazze'de Düzenlediği Saldırılarda 4 Kişi Öldürüldü

İsrail güçlerinin, ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gerçekleştirdiği saldırılarda 4 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de Düzenlediği Saldırılarda 4 Kişi Öldürüldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri verdi.

Açıklamada, sabah saatlerinden bu yana İsrail'in farklı noktalara düzenlediği saldırlar sonucu Gazze'deki hastanelere 4 Filistinlinin naaşı ile 6 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca; ateşkesin ilanından bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiği, yaralıların ise 490'ı geçtiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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