İsrail'den 19 Ocak'tan Beri 900 Ateşkesi İhlali

Gazze'deki hükümet, Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından en az 900 kez ihlal edildiğini duyurdu.

İsrail'den 19 Ocak'tan Beri 900 Ateşkesi İhlali

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı.

İsrail'in ateşkesi 900'ü aşkın kez ihlal ettiğini söyleyen Sevabite, "İşgalcinin ihlalleri kapsamında hava saldırıları ve topçu atışları oldu, insansız hava araçlarının (İHA) yoğun uçuşları oldu, insani yardımların girişi engellendi, vatandaşların üzerine ateş açıldı, evler yıktırıldı ve araçlar hedef alındı." dedi.

İsrail'in ateşkes ihlalleri kapsamında Gazze Şeridi'ne akaryakıtın girişine de izin verilmediğini aktaran Sevabite, "İşgalci ayrıca ağır iş makineleri ve sivil savunma ekiplerinin kullanabileceği araçların girişini engellediği gibi 260 bin konteyner ev ve çadırın girişine de engel oldu." ifadelerini kullandı.

Sevabite, uluslararası toplum ve arabulucu ülkelere, İsrail'in devam eden ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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