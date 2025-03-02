Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Alındı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri üniversite öğrencisi 10 kişiyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Alındı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, cumartesi akşam saatlerinden pazar sabahına kadar, farklı noktalarda çeşitli baskın ve saldırılar gerçekelştirdi.

Bazı evlerde arama yapıp, eşyalara zarar veren İsrail ordusu, baskınlarda biri üniversite öğrencisi genç kız olmak üzere en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, sadece gözaltına alınanların sayısı açısından değil aynı zamanda işlediği suçları da benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandırdığı aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail askerleri, Ramallah, Nablus ve El Halil kentlerindeki bazı beldelere baskın düzenledi.

Birzeit Üniversitesi öğrencisi Kirmal Havace, Ramallah'ın batısındaki Deyr Kadis beldesinde ailesinin evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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