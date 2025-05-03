İsrail'den Suriye'ye Bombardıman! 4 Sivil Öldürüldü

İsrail, dün gece Suriye’ye yine hava saldırıları düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün gece Şam kırsalına 10 hava saldırısı gerçekleştirildiğini bildirirken, dört kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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İsrail'den Suriye'ye Bombardıman! 4 Sivil Öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ederken, rota şimdi de Suriye'ye çevrildi. Dün sabah başkent Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına hava saldırısı düzenleyen İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece de ülkedeki bir askeri tesise, uçaksavar silahlarına ve karadan havaya füze altyapısına savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

IDF'in sosyal medya platformu X resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada ’’IDF, İsrail Devleti vatandaşlarını korumak için gerekli eylemleri sürdürmeye devam edecektir’’ denildi.

10 HAVA SALDIRISI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), dün geceki saldırıların büyük maddi hasara yol açtığını ancak henüz can kaybı bildirilmediğini duyurdu. Saldırılar özellikle Şam ve çevresinde yoğunlaşırken başkentin Harasta semti ve çevresi, Harasta Askeri Hastanesi yakınındaki 41’inci Tümen karargâhı, Tişrin Askeri Hastanesi çevresi ve Kasyun Dağı'ndaki askeri hedefler vuruldu.

İsrail'den Suriye'ye Bombardıman! 4 Sivil Öldürüldü - Resim : 1

SOHR, İsrail’in dün gece Hama kırsalında da bir saldırı gerçekleştirdiğini, hava saldırılarının sayısının 10’a ulaştığını bildirdi. Suriye devletine bağlı haber ajansı SANA, dün İsrail’in Süveyda’nın güneybatısındaki Kanaker köyüne düzenlediği hava saldırısında dört sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

BU YIL 33 KİŞİ ÖLDÜ

SOHR’un bu sabah paylaştığı verilere göre; 2025 yılı başından bu yana İsrail, Suriye topraklarını 52 kez hedef aldı. Bunların 44’ü hava saldırısı, 8’i kara saldırısıydı. Bu saldırılarda toplamda 79 hedef, silah ve mühimmat depoları, karargâhlar, merkezler ve askeri araçlar vuruldu. Saldırılarda en az 33 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: ANKA

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