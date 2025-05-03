Justin Timberlake İstanbul'a Geliyor

Dünyaca ünlü sanatçı Justin Timberlake, 30 Temmuz 2025’te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşacak.

Justin Timberlake İstanbul'a Geliyor

Grammy ve Emmy ödüllerine sahip müzisyen, beş yıllık aranın ardından Türkiye’de sahne alacak.

Konser, Timberlake’in 2025 dünya turnesi kapsamında gerçekleşecek. Sanatçının hem yeni albümünden parçalar hem de müzik kariyerinin unutulmaz hitleri İstanbul’da seslendirilecek. Etkinliğin biletleri 8 Mayıs itibarıyla Biletinial platformu üzerinden satışa sunulacak.

Justin Timberlake’in altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was, toplamda 18 şarkı içeriyor. Albümde özellikle “Selfish” ve “No Angels” gibi parçalar dikkat çekiyor.

Müzik kariyerine 1995 yılında NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başlayan Timberlake, 2002 yılında çıkardığı Justified albümüyle solo kariyerine adım attı. Bugüne kadar 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra, Billboard, Brit ve MTV gibi birçok prestijli ödülün de sahibi oldu.

Kaynak: AA

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