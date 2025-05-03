İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Biri Bebek 14 Ölü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda biri bebek, 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Biri Bebek 14 Ölü

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "El-Bayram" ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu, 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Han Yunus’un batısındaki Esda kenti yakınlarında vurulan çadırda bir bebeğin yaşamını yitirdiğini aktaran Filistinli yetkili, ayrıca, Han Yunus’ta Mahatta ve Beni Suheyla bölgelerinde yerinden edilmiş vatandaşların kaldığı iki çadırın hedef alınması sonucu, aralarında bir kadının da bulunduğu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Görgü tanıkları da Refah ile Han Yunus arasındaki Murac ekseni çevresinde İsrail ordusuna ait askeri birlikler tarafından yoğun ateş açıldığını bildirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Zeytun mahallelerini topçu atışlarıyla vuran İsrail ordusu ayrıca Zeytun ve Şucaiyye mahallelerine savaş uçaklarıyla da saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail topçuları, Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğu bölgeleri hedef aldı.

GAZZE'DEKİ TRAJEDİ

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi öldü, 118 bin 91 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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