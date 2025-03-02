İsrail'den Orduya 400 Bin Yedek Asker Çağırma Yetkisi

Son dönemde Gazze'ye yeniden saldırı sinyali vermeye başlayan İsrail hükümeti, 29 Mayıs'a kadar İsrail ordusuna 400 bin yedek askeri çağırma yetkisi verdi.

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İsrail'den Orduya 400 Bin Yedek Asker Çağırma Yetkisi

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesi sonrasında Gazze'ye yeniden saldırı sinyali veren İsrail hükümeti, 29 Mayıs'a kadar İsrail ordusuna 400 bin yedek askeri çağırma yetkisi veren kararı onayladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, kararın metnini paylaşarak "Hükümet bu sabah 400 bin yedek askerin daha orduya çağrılabilmesini onayladı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusuna ihtiyaç halinde 400 bin yedek askeri 29 Mayıs 2025 tarihine kadar silah altına alabilme yetkisi veren karar, İsrail ordusuna daha önce verilen 320 bin yedek askeri çağırma yetkisinin bugün sona ermesinin ardından geldi.

Kanal 14 televizyonuna göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başlama ihtimali nedeniyle bu kararı alan İsrail hükümeti, 400 bin yedek asker için seferberlik çağrısı yapabilecek.

Haberde, hükümete "2025'in de 2024'e benzer şekilde bir savaş yılı olması beklenmektedir ve geçici ateşkesler olsa bile çeşitli bölgelerde istikrarsızlık yaşanmaktadır." ifadesiyle kararın onaylanması gerektiği tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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