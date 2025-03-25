İsrail'den Lübnan'a Saldırı! Hizbullah Komutanı Halavi Öldürüldü

İsrail Hava Kuvvetleri, dün gece Güney Lübnan’a saldırı düzenledi. Saldırıda Hizbullah komutanlarından Hasan Kemal Halavi’nin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail'den Lübnan'a Saldırı! Hizbullah Komutanı Halavi Öldürüldü

Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılar ateşkes kararına rağmen devam ederken, İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), dün gece Güney Lübnan’a düzenlenen saldırıda, Hizbullah komutanlarından Hasan Kemal Halavi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

'TERÖRİST KOMPLOLARI SÜRDÜRDÜLER'

IAF'ın resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Savaş sırasında Halavi, İsrail devletine karşı çok sayıda terör planını destekledi ve Güney Lübnan'daki terör örgütüne eleman nakletmek ve örgüte silah sağlamaktan sorumluydu. Son aylarda Halavi, İsrail iç cephesine karşı terörist komploları desteklemeye devam etti. Hasan Kemal Halavi'nin giriştiği terör eylemleri, İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturuyordu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecekleri belirtildi

Filistin'deki Katliamı Dünyaya Göstermişti: İsrail Yönetmen Hamdan Ballal'ı Alıkoydu, Akıbeti BilinmiyorFilistin'deki Katliamı Dünyaya Göstermişti: İsrail Yönetmen Hamdan Ballal'ı Alıkoydu, Akıbeti BilinmiyorDünya
İsrail İki Filistinli Gazeteciyi Öldürdüİsrail İki Filistinli Gazeteciyi ÖldürdüDünya

Kaynak: ANKA

Etiketler
İsrail Gazze Lübnan
Filistin'deki Katliamı Dünyaya Göstermişti: İsrail Yönetmen Hamdan Ballal'ı Alıkoydu, Akıbeti Bilinmiyor İsrail, Ünlü Yönetmeni Alıkoydu, Akıbeti Bilinmiyor
Japonya'da Havalimanında Korku Dolu Anlar... İki Uçak Birden Acil İniş Yaptı Japonya'da Havalimanında Korku Dolu Anlar...
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz
İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme
İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum... Seçim Anketlerinde 'İmamoğlu' Fırtınası