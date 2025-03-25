İsrail'den Lübnan'a Saldırı! Hizbullah Komutanı Halavi Öldürüldü

Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılar ateşkes kararına rağmen devam ederken, İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), dün gece Güney Lübnan’a düzenlenen saldırıda, Hizbullah komutanlarından Hasan Kemal Halavi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

'TERÖRİST KOMPLOLARI SÜRDÜRDÜLER'

IAF'ın resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Savaş sırasında Halavi, İsrail devletine karşı çok sayıda terör planını destekledi ve Güney Lübnan'daki terör örgütüne eleman nakletmek ve örgüte silah sağlamaktan sorumluydu. Son aylarda Halavi, İsrail iç cephesine karşı terörist komploları desteklemeye devam etti. Hasan Kemal Halavi'nin giriştiği terör eylemleri, İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturuyordu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecekleri belirtildi

Kaynak: ANKA