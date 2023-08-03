İsrail'deki protestolarda askerler görev bırakıyor... Heller: “İsrail Savunma Kuvvetleri büyük bir kriz içinde”

İsrail’de yaklaşık 7 aydır devam eden protestolara rağmen Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini ortadan kaldıran tartışmalı reform paketi 24 Temmuz’da onaylandı.

Muhalif vekillerin oylamayı protesto edip parlamento salonundan çıkması sonucu 64 ‘evet’e karşı 0 ‘hayır’ ile kabul edilen yasa tasarısı, mahkemelerin yetkisini kısıtlamayı amaçlayan tartışmalı reformun ilkini oluşturuyor.

Yaklaşık 30 haftadır devam eden protestolar ise, Netanyahu'nun Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlayan tartışmalı yasayı meclisten geçirmesinden sonra da ülke çapında hız kesmeden devam ediyor.

Protestocular, parlamentonun yaz tatiline girmesinin ardından gündeme gelebilecek ek reform planlarını engellemek için hükümet üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

YARGININ YETKİLERİNİ KISITLAYAN İLK YASA TASARISININ ONAYLANMASI İSRAİL İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kabul edilen yasa tasarısı, hükümetin Yüksek Mahkeme'ye yapılan atamaları denetleyen komiteye daha fazla üye atamasına izin vererek Netanyahu'ya yargıyı kontrol etme gücü verecek.

Ayrıca, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yapmış olan Aryeh Deri gibi bazı eski yetkililer, cezai mahkumiyetlerine rağmen başbakan tarafından görevlerine iade edilebilecek.

Muhalifler, bu yasa tasarısının sadece başlangıç olduğunu ve Netanyahu’nun Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini kısıtlayamaya yönelik adımlarının devam edeceğini söylüyor.

Gerçek Gündem’e konuşan İsrailli gazeteci Or Heller de hükümetin asıl amacının kabul edilen yasa tasarısıyla birlikte yargıyı kontrol altına almak olduğunu düşünüyor:

“Hükümetin İsrail sistemine dayatmaya çalıştığı değişiklik, otoriteler arasındaki dengeyi değiştirmek. Bugün bile İsrail hükümeti parlamentoyu kontrol etmeye çalışıyor. Yapmak istedikleri şey tüm yetkileri hükümete vermek.”

Heller, hükümetin sistemi ve İsrail demokrasisini değiştirmeye çalıştığını ancak 7 aydır protestolarına devam eden milyonlarca İsraillinin buna engel olmaya çalıştığını söyledi.

YAKLAŞIK 830 ASKER GÖREVİ BIRAKTI

Yasa tasarısının kabul edilmesinden sonra İsrail Hava Kuvvetlerinden 260’tan fazla pilot dahil yaklaşık 830 asker görevini bıraktı.

Üç eski genelkurmay başkanı ve onlarca üst düzey İsrailli güvenlik yetkilisi de hükümetin yargı reform planlarını eleştiren bir açıklamayı imzalamıştı.

Açıklamada, "Bu yasa İsrail toplumunun ortak temellerini yok ediyor, toplumu parçalıyor, orduyu dağıtıyor ve İsrail'in güvenliğine zarar veriyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Askerlerin ordudan ayrılıp yasayı boykot etmelerinin ise İsrail ordusunun etkinliğini ciddi şekilde tehdit edeceği belirtiliyor.

“İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ BÜYÜK BİR KRİZ İÇİNDE”

Savaş muhabiri Heller’e göre, 1948’de İsrail devleti ile birlikte kurulan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) büyük bir krizden geçiyor.

Heller, yaklaşık 830 askerin görevini bırakıp ordudan ayrılmasıyla ilgili, “Yüz binlerce yedek askerin bulunduğu ordudaki askerler artık diktatörlük altında olan IDF'ye hizmet etmek istemediklerini söylüyor” dedi.

“EĞER YARIN SABAH İSRAİL’DE BİR SAVAŞ ÇIKARSA IDF SAVAŞA HAZIR”

IDF’nin büyük bir kriz içinde olduğunu vurgulayan Heller, tüm bunlara rağmen İsrail ordusunun her şeye hazırlıklı olduğu görüşünde.

Heller, “Bugün orduda yedek kuvvetlerde zaten binlerce askerimiz var. Ordudan ayrıldıklarını söylemek doğru değil. Eğer yarın sabah bir savaş çıkarsa, IDF savaşa hazır olacaktır” dedi.

Ancak Heller, İsrail ordusunun Netanyahu’nun politikaları yüzünden hareket kabiliyeti ve hazır olma durumunun her geçen gün azalacağını söylüyor.

“MOSSAD VE İSRAİL İÇ İSTİHBARAT SERVİSİ ŞİN BET BAŞKANI DA PROTESTOLARI DESTEKLİYOR”

Heller, 30 haftadır devam eden protestolara eski Genelkurmay başkanları ile generallerin de destek verdiğini söyledi ve ekledi:

“Askerler, Mossad ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet Başkanı da protestoları destekliyor. Demokrasi için mücadelemizi desteklemeye devam edecekler. Çünkü İsraillilerin demokrasi yanlısı olduğunu biliyorlar. Netanyahu'nun yaptığı ise demokratik İsrail ve Yahudi devleti fikirleri arasındaki tüm bu dengeyi bozmak.”

“TÜM ÜLKE NETANYAHU’YA ‘DUR’ DİYOR”

Generallerin ve IDF Genelkurmay başkanının protestolara liderlik etmesinin önemine dikkat çeken Heller, İsrail’deki tüm kurumların reform paketine karşı olduğunu söyledi:

“Güvenlik kurumu, yüksek teknoloji kurumu, ekonomi kurumu, yargı kurumu yani kısacası tüm ülke Netanyahu'ya ‘dur’ diyor. İsrail'in çehresini, sistemini ve demokrasisini değiştirecek bu yasama paketine devam edemezsin diyorlar.”

Kaynak: Gerçek Gündem