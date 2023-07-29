Kutuplaşma arttı: İsrail'de iç savaş korkusu

İsrail'de yargı düzenlemesine karşı halkın tepkisi dinmezken, yapılan bir anket İsrail halkının birçoğunun iç savaş ihtimalinden korktuğunu ortaya koydu.

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Kutuplaşma arttı: İsrail'de iç savaş korkusu

İsraillilerin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı bugün bir kez daha sokaklara çıkması beklenirken, bir gazetenin anketi İsrail halkının birçoğunun iç savaş korkusu yaşadığını ortaya koydu.

İktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeren yargı reformuna karşı yaklaşık 7 aydır gösteriler düzenleniyor.

Tel Aviv'de bugün, yoğun katılımlı bir protesto düzenlenmesi bekleniyor.

KUTUPLAŞMA ARTTI

Siyasi ve toplumsal tepkilere neden olan yargı reformuyla ülkede kutuplaşma arttı.

İsrailli "Maariv" gazetesinin yaptığı ankete göre İsraillilerin yüzde 58'i ülkede bir iç savaşın patlak vermesinden korkuyor.

TRT Haber’in aktardığına göre, yüzde 38'i ise iç savaş ihtimalinden çekinmiyor.

Ankete katılan İsrail vatandaşlarının yüzde 49, bu süreçte "ordunun yetersiz kalacağından çekindiğini" de ifade etti.

Yasa tasarısının onaylanmasının ardından 10 bin kadar İsrail yedek askeri, tepki olarak gönüllü askerlik hizmetinden ayrılmıştı.

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