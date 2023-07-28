Yunanistan'daki orman yangınlarının ardından bakan istifası geldi

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, ülkede devam eden yangınların ardından istifa etti.

Son Güncelleme:
Yunanistan'daki orman yangınlarının ardından bakan istifası geldi

Yunanistan’da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, 'kişisel nedenlerle' istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Mitarakis’in istifasını kabul ettiği belirtildi. Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakan Yardımcısı Yannis Oikonomou, yeni Vatandaşı Koruma Bakanı olarak atandı.

YANGINLARIN ARDINDAN İSTİFA KARARI

Konuya ilişkin detaylı açıklama yapılmazken istifa kararının ülkede başta Rodos Adası olmak üzere geçen haftadan bu yana devam eden yıkıcı yangınların ardından gelmesi dikkat çekti.

Vatandaşı Koruma Bakanlığı polis, itfaiye ve sivil koruma gibi kamu güvenlik hizmetlerinden sorumlu kurum olarak görev yapıyor.

Etiketler
Yunanistan Yunanistan Yangın
Son Güncelleme:
Anne babalar dikkat! Çocukların kimlik bilgilerini çalıp para aklıyorlar Çocukların kimlik bilgilerini çalıp para aklıyorlar
Kıbrıs liderlerinden "savaş kayıpları" için ortak ziyaret: Büyük bir insanlık görevi Kıbrıs liderlerinden "savaş kayıpları" için ortak ziyaret: Büyük bir insanlık görevi
Uzman isim uyardı: Dışarıdan en az bir öğün yemek yiyorsanız dikkat! Dışarıdan en az bir öğün yemek yiyorsanız dikkat!
20 yıl sonra ilk: Singapur’da bir kadın idam edildi 20 yıl sonra ilk: Bir kadın idam edildi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak!
Resmi Gazete'de yayımlandı... Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu! Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu!
Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı! Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı!
Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu! Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu!
Teşkilat dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti Teşkilat dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti