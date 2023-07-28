20 yıl sonra ilk: Singapur’da bir kadın idam edildi

Singapur, 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadını uyuşturucu kaçakçılığı suçundan idam etti. Singapur’da 45 yaşındaki Saridewi Djamani, 30 gram eroin bulundurmaktan 2018 yılında suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı. Singapurlu yetkililer, Djamani’nin idam edildiğini açıkladı. Djamani’nin, Mohd Aziz bin Hussain’in ardından uyuşturucu kaçakçılığından bu hafta idam edilen ikinci kişi olduğu kaydedildi.

Djamani, 6 Temmuz 2018 tarihinde ölüm cezasına çarptırılmış, yüksek mahkeme 45 yaşındaki kadın hakkında verilen hükmün bozulması talebini geçen yıl Ekim ayında reddetmişti.

20 YIL SONRA İLK

Singapur’da Djamani’den önce 2004 yılında Yen May Woen adlı bir kuaför, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle idam edilmişti.

Ülkede yasalara göre 500 gramdan fazla kenevir ya da 15 gramdan fazla eroinin kaçakçılığını yapmak ölüm cezasıyla sonuçlanıyor.

2017 yılında 50 gram eroinin satışına aracılık ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan Mohd Aziz bin Hussain, Çarşamba günü asılarak idam edilmişti.

Nisan ayında da bir başka Singapurlu Tangaraju Suppiah, 1 kilo kenevir kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle idam edilmişti. Suppiah, telefonla uyuşturucu satıcılığına aracılık etmişti. Singapur’un yanı sıra İran, Çin ve Suudi Arabistan’da da uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara idam cezası veriliyor.

Kaynak: İHA