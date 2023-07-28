Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim artıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 13 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan hava sahasını kullanan yerli ve yabancı yolcu uçaklarına radyo frekansı parazitiyle saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim artıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 24 Temmuz'da Bakü-Fuzuli uçuşunu, 27 Temmuz'da ise Bakü-Gebele uçuşunu gerçekleştiren Azerbaycan Hava Yollarına ait uçaklara, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerce radyo frekansı parazitiyle saldırılar yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, 25 Temmuz'da Çekya Hava Yollarına ait, Budapeşte-Bakü uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağının da saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.

Saldırılar nedeniyle uçakların GPS sistemlerinde belirli aralıklarla kesinti yaşandığı aktarılan açıklamada, durumla ilgili bölgede görev yapan Rus güçlerin komutanlığının bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Azerbaycan hava sahasından geçen uçuşların güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bu saldırılara karşı bugüne kadar Rus güçler tarafından herhangi bir önlem alınmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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