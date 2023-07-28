Twitter, adını değiştirdiği için bir ülkede yasaklandı

Webtekno haberine göre, platform, artık "x.com" adresini kullanacak. Platform, alan adı değişikliği nedeniyle Endonezya'da erişime engellendi. 2018'de yürürlüğe giren ve yetişkin odaklı içeriklere (kumar, pornografi vs.) sahip olan internet sitelerini engellemeyi amaçlayan düzenleme, yeni alan adının da bu durumdan etkilenmesine neden oldu.

Endonezya'daki kanunlara göre ülkede hizmet vermeye başlayacak internet sitelerinin, yetişkinlik içermediklerini beyan etmeleri ve bununla ilgili çalışmaları yapması gerekiyor.

x.com, Endonezya'da kalıcı olarak yasaklı değil. Platform, gereklilikleri yerine getirdikten sonra erişime açılacak. Bu kararın geçmişte Netflix, TikTok, Google, Facebook ve Instagram gibi diğer popüler platformları da etkilediğini, düzenlemeler kapsamında yükümlülükler yerine getirildikten sonra sorun kalmadığı da biliniyor.