Çin'den 18 yaşından küçüklere internet kullanımında sınırlama

Çin, 18 yaşından küçüklerin mobil cihazlarda internet kullanımını sınırlamak için yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

Son Güncelleme:
Çin'den 18 yaşından küçüklere internet kullanımında sınırlama

Çin Siber Uzay Dairesi (CAC), 18 yaşından küçüklerin mobil internet uygulamalarına erişimi kısıtlayan yeni rehber kurallar düzenlemesini açıkladı.

Buna göre, çocuklar, 10.00-18.00 saatlerinde, "çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen uygulamalar" dışındaki mobil internet hizmetlerinin büyük bölümüne erişim sağlayamayacak.

Ayrıca 16-17 yaşlarındaki çocuklar günde 2 saat, 8-15 yaşlarındaki çocuklar günde 1 saat, 8 yaşından küçük çocuklar ise günde 40 dakika internete bağlı uygulamaları kullanabilecek.

Düzenleme çevrim içi oyun, video ve diğer içerik servisleri sağlayan Tencent, Douyin, Bilibili ve Kuaishou gibi internet platformlarını etkileyecek.

BİLGİ VERİLMEDİ

Rehber ilkeler, internet platformlarının kurallara uygun teknik düzenlemeleri yapmasını gerekli kılıyor. Şirketler, çocuk kullanıcılar için içeriklerini ve modüllerini zaman ve içerik kısıtlamalarına uyacak şekilde düzenliyor.

CAC, 2 Eylül'e dek yeni kurallara ilişkin kamuoyundan görüş alacaklarını bildirirken, yürürlük tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Çin'de 2021 yılında yapılan düzenlemeyle çocukların çevrim içi oyun oynama süresi, cuma günleri, hafta sonları ve resmi tatillerde günde bir saat ile sınırlandırılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Çin
Son Güncelleme:
Yüzden fazla tıp dergisi, nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı Yüzden fazla tıp dergisi, nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı
Doyurucu nohut çorbasının tarifi.. Pişirirken lezzetlenmesini sağlayan püf noktası Doyurucu nohut çorbasının tarifi.. Pişirirken lezzetlenmesini sağlayan püf noktası
Demir eksikliğinizi bir kaşıkta yok ediyor! İşte 3 malzemeli demir deposu o karışım Demir eksikliğinizi bir kaşıkta yok ediyor! İşte 3 malzemeli demir deposu o karışım
Ukrayna, Karadeniz'de Rus gemisine saldırı girişiminde bulunduğu iddiasını reddetti Ukrayna, Karadeniz'de Rus gemisine saldırı girişiminde bulunduğu iddiasını reddetti
ÇOK OKUNANLAR
Asıl cehennem sıcakları daha başlamadı: Meteoroloji uzmanı tarih verdi Asıl cehennem sıcakları daha başlamadı!
En iyi eşler bu burçlardan çıkıyor: Vakit kaybetmeden evlenin En iyi eşler bu burçlardan çıkıyor: Vakit kaybetmeden evlenin
İstanbullular dikkat: 18 ilçede saatlerce süren elektrik kesintisi yapılacak İstanbullular dikkat: 18 ilçede saatlerce süren elektrik kesintisi yapılacak
SGK uzmanı, enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşı zammını açıkladı İşte memur ve emekli maaşı zammı!
71 yıl sonra itiraf etti: Yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı adamın öz kızı olduğunu öğrendi! Yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı adamın öz kızı olduğunu öğrendi!