Protestocular Gerçek Gündem'e anlattı: İsrailliler yargı reformlarına ve Filistinlilerin öldürülmesine karşı haftalardır meydandalar

On binlerce İsrailli 23 haftadır Başbakan Binyamin Netanyahu’nun tartışmalı yargı reformu planlarını ve Filistinlilere uygulanan şiddeti protesto ediyor. Netanyahu’nun ocak ayında yemin etmesinden sonra Tel Aviv’de başlayan protestolar kısa sürede İsrail’in dört bir yanına yayıldı.

Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Netanyahu, mart ayında, muhaliflerin “bölücü” olarak nitelendirdiği reformlarla ilgili görüşmelere olanak tanımak için bir "duraklama" ilan etmişti. Ayrıca Netanyahu, geçen ay “yasal reform konusunda mümkün olduğunca geniş bir mutabakata varmak için çabaları sürdürme” sözü vermişti.

Ancak verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi.

Aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin yargı reformları Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini azaltacak ve siyasetçilere yargıçların seçiminde daha fazla yetki verecek. Protestoculara göre bu yasanın amacı İsrail’deki rejimi değiştirmek. İsraillilerin çok büyük bir çoğunluğunun bu yasaya karşı olduğunu belirten protesto organizatörleri, yasanın demokrasiye zarar verdiklerini söylüyorlar.

İsrailliler, aşırı sağ hükümetin yargı reformu yasasının yanı sıra İsrail Araplarının yani Filistinlilerin uğradığı şiddet ve ayrımcılığı da 23 haftadır protesto ediyorlar.

YAKLAŞIK 100 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) göre yılın başından bu yana İsrailli Arap toplumlarından yani Filistinlilerden suçla bağlantılı şiddet olaylarında yaklaşık 100 kişi öldürüldü.

8 Haziran Perşembe günü polis, Nasıra kenti yakınlarındaki bir Arap kasabası olan Yafia'da beş Arap İsraillinin bir oto yıkamacıda vurularak öldürüldüğünü söyledi.

İsrail'deki Araplar uzun zamandır polisin kendilerine uyguladığı şiddetten ve ayrımcılıktan şikâyet ediyor. Protestocular, eylemlerin Hayfa ve Rehovot şehirleri de dahil olmak üzere İsrail geneline daha fazla yayılacağını söylüyorlar.

İSRAİL HALKI REFORMLARI DURDURMA ÇAĞRISI YAPIYOR

Yargı reformuna karşı düzenlenen protestoların organizatörlerinden ve 2011 İsrail Sosyal Protesto liderlerinden 38 yaşındaki Shir Nosatzki, haftalık protestoların şu anda ülkedeki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu söyledi.

Yahudi-Arap siyasi ortaklığını teşvik eden İsrailli Sivil Toplum Kuruluşu ‘Have You Seen the Horizon Lately’nin kurucu ortağı ve direktörü olan Nosatzki, İsrail'in en büyük hukuk firmalarının, eski genelkurmay başkanlarının, Hava Kuvvetleri yedek birliklerinin, ABD'deki Yahudi federasyonlarının başkanlarının ve en büyük apolitik Yahudi hayırseverlerin de dahil olmak üzere ülkenin tüm güçlü topluluklarının reformları durdurma çağrıları yaptığını ifade etti:

“Çoğunluğu seçkin birliklerden gelen yedek subaylar, hizmetlerinin reformların geçmesini kolaylaştırması halinde görev yapmayı reddedeceklerini söylüyorlar ve bu yasayı savunmak için hayatlarını riske atmayacaklarını belirtiyorlar.”

Nosatzki, ilk günden beri taleplerinin yasaların geçici olarak durdurulması olduğunu ancak artık bunun yeterli olmadığını ifade etti. İsrailli protesto organizatörü, “İsrail'e yönelik gerçek niyetlerini bildiğimize göre, yasanın durdurulması sadece onlara zaman kazandırmak, protestoyu öldürmek ve birileri onları durdurmadan önce masaya geri getirmek içindir” dedi.

“YASANIN AMACI İSRAİL’DEKİ REJİMİ DEĞİŞTİRMEK”

Nosatzki’ye göre yasanın nihai amacı, İsrail’deki rejimi değiştirmek. İsrailli protesto organizatörü, yasanın ilk günden itibaren ülkedeki demokrasiye zarar verdiğini söylüyor.

Yargı reformu yasasının kısa bir süre içinde oylamaları geçerek resmi bir yasa haline gelebileceğini belirten Nosatzki, bunu engelleyen tek şeyin 24’üncü haftasına girecek olan protestolar olduğunu söyledi:

“İsraillilerin büyük çoğunluğu bu yasaya karşı. İsrail halkı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde ülkedeki demokrasiye olan bağlılığını bu protestolarla gösteriyor.”

Nosatzki, İsrail bankalarından milyarca dolar çekilip yurt dışına transfer edildiğini ve büyük yatırım fonlarının yatırımlarını geri çektiğini söyleyerek, “Merkez Bankası’nın eski başkanları da dahil olmak üzere ülkedeki tüm üst düzey ekonomistler hükümete ve halka sert uyarılarda bulundu” diye konuştu.

İsrailli protestocu Nosatzki, İsrail’deki iki ana merkez sağ partinin seçmenlerinin önemli bir çoğunluğunun da bu reformlara karşı çıktığını belirtiyor:

“Likud yani ana merkez sağ partisinin seçmenlerinin yüzde 50’si de dahil olmak üzere çok büyük bir çoğunluk önerilen reformlara karşı çıkıyor. Son kamuoyu araştırmalarında Netanyahu'nun partisi Meclis’te ondan fazla sandalye kaybederek olası seçim sonucunu 68'e 52’ye düşürerek karşıtlarının lehine çevirdi.”

“TEL AVİV’DE KAPLAN CADDESİ’NDEKİ ANA PROTESTOYU BEN YÖNETİYORUM”

Weizmann Bilim Enstitüsü'nde fizikçi Shikma Bressler, Tel Aviv’de Kaplan Caddesi’ndeki ana protestoları düzenleyip yönetiyor.

İsrailli fizikçi Bressler, protestoların Adalet Bakanı Yariv Levin'in yargıya yönelik planlarını detaylandıran ancak ülke demokrasisini yok eden bir darbe olarak tanımlanabilecek konuşmasının ardından başladığını söyledi.

Bressler’e göre protestoların başından beri iki temel şey talep ediliyor:

“Bu yasayla ve darbeyle ilgili tüm maddeler Meclis masasından kaldırılmalı. İsrail'in anayasal yapısında yapılacak değişiklikler de geniş mutabakatla gerçekleştirilip ilan edilmeli.”

“BUGÜNE KADAR 500’DEN FAZLA KİŞİ TUTUKLANDI”

Hükümetin, protestocuları düşman olarak gördüğünü belirten Bressler, protestolar sırasında polisin protestoculara şiddet uyguladığını da söyledi:

“Hükümet son derece aşırı sağcı ırkçı gruplardan oluşuyor. Bugüne kadar 500’den fazla kişi tutuklandı ancak mahkeme kararıyla hemen serbest bırakıldılar.”

Kendisinin ve diğer protestocuların da eylemlere devam edeceklerini söyleyen fizikçi Bressler, “Şu ana kadar hiçbir yasa tam olarak geçmedi. Umarız anayasal dayanaklarla çelişen bu yasalar da Yüksek Mahkeme tarafından reddedilir. Protestocular sokaklara çıkmaya devam etmeli” diye konuştu.

“BU YASAYLA İSRAİL’DEKİ DEMOKRATİK REJİM SONA ERECEK”

Karmel'deki İsifya'da bulunan İsrail-Dürzi Merkezi'nin başkanı ve Dürzi toplumunun protesto liderlerinden biri olan Amir Khifess, protestoların Tel Aviv’de başlayıp bütün ülkeye kısa bir süre içinde yayıldığını ifade etti.

İsraillilerin yasanın demokratik rejimi sona erdireceğine inandığı için yasayı protesto ettiğini söyleyen Khifess, “Protestocuların amacı, mevcut hükümetin demokrasimizi yok edecek olan Yargı Revizyonu'nu sürdürmesini engellemek” dedi.

Khiffes, protestolar esnasında polis şiddetinden dolayı çok sayıda protestocunun yaralandığını söyledi:

“Dört hafta boyunca Kudüs'teki başbakanlık binasının dışında protesto düzenlediğimiz sırada polislerin protestoculara uyguladığı şiddete tanık oldum.”

Dürzi toplumunun protesto liderlerinden Khiffes, “Bazı ırkçı yasalar Meclis’te onandı ancak Yüksek Mahkeme ve yargı sistemini en çok etkileyecek olan bu yasa henüz onanmadı” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem