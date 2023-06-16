Antalya’da 85 bin sahte dolar ele geçirildi

Antalya’da 4 şüpheli şahsın üzerinde ve kullandıkları arabada yapılan aramada 85 bin sahte dolar, 1 adet seri numarasız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 13 adet 9 minimetre çapında fişek ele geçirildi.

Antalya’da 85 bin sahte dolar ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 4 şüpheli şahsın Antalya İli ve İlçelerinde piyasaya sürülmek üzere il dışından yüklü miktarda sahte dolar getireceklerinin tespit edildi.

Şüpheli şahısların kullandığı araç Akseki ilçesinde durdurularak şüpheli şahısların üzerinde ve araçta yapılan arama neticesinde; 85 bin sahte dolar, 1 adet seri numarasız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 13 adet 9 minimetre çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüphede şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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