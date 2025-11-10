İsrail’de ‘Türkiye’ Toplantısı: Netanyahu, Apar Topar Kurmaylarıyla Bir Araya Geldi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’de sağlanan ateşkeste garantör rol üstlenen Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini güvenlik kurmaylarıyla zirvede ele aldı. Türkiye’nin Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılımı Tel Aviv’de tartışma, ABD’den destek geldi.

İsrail’de ‘Türkiye’ Toplantısı: Netanyahu, Apar Topar Kurmaylarıyla Bir Araya Geldi
Maariv gazetesinin aktardığına göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze’de sağlanan ateşkeste garantör rol üstlenen Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmek üzere güvenlik kurmaylarıyla bir zirve düzenledi. Toplantıda özellikle Türkiye’nin Gazze ve Suriye’deki rolü masaya yatırıldı.

İsrail’de ateşkesin ikinci aşamasında Gazze’ye konuşlanacak uluslararası istikrar gücüne Türkiye’nin katılımı tartışma konusu oldu. Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin Gazze Şeridi’ne asker göndermesine karşı olduğunu daha önce de dile getirmişti.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE DESTEK

Öte yandan, ABD yönetimi Türkiye’nin Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılımını destekleyen açıklamalar yapmıştı. Bu gelişme, bölgedeki çok taraflı güvenlik planının şekillenmesinde kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor.

