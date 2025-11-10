İsrail’de ‘Türkiye’ Toplantısı: Netanyahu, Apar Topar Kurmaylarıyla Bir Araya Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Maariv gazetesinin aktardığına göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze’de sağlanan ateşkeste garantör rol üstlenen Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmek üzere güvenlik kurmaylarıyla bir zirve düzenledi. Toplantıda özellikle Türkiye’nin Gazze ve Suriye’deki rolü masaya yatırıldı.

İsrail’de ateşkesin ikinci aşamasında Gazze’ye konuşlanacak uluslararası istikrar gücüne Türkiye’nin katılımı tartışma konusu oldu. Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin Gazze Şeridi’ne asker göndermesine karşı olduğunu daha önce de dile getirmişti.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE DESTEK

Öte yandan, ABD yönetimi Türkiye’nin Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılımını destekleyen açıklamalar yapmıştı. Bu gelişme, bölgedeki çok taraflı güvenlik planının şekillenmesinde kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor.