Hamas, 2014'te Esir Aldığı İsrailli Askerin Cesedini Teslim Etti

Hamas, 2014’te esir aldığı İsrailli asker Hadar Goldin’in cesedini Kızılhaç’a teslim etti. Cesedin kimliğinin, İsrail’de yapılacak adli tıp incelemesiyle doğrulanması bekleniyor.

Gazze’de yürütülen ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, 2014’te esir aldığı İsrailli asker Hadar Goldin’e ait olduğu belirtilen cesedin kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne teslim etti. Cesedin kimlik tespitinin, İsrail’de adli tıp merkezinde yapılacağı açıklandı. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Goldin’in naaşının Refah’taki Yebna Mülteci Kampı’nda bulunduğunu açıklamıştı. İsrail ordusu, Kızılhaç heyetinin Gazze’den aldığı tabutu teslim alırken, ülkede tartışma yaratan bir gelişme de yaşandı.

NETANYAHU KARŞI ÇIKTI

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, cesedin teslim edilmesi karşılığında Refah’ta mahsur kalan 200 Hamas mensubuna güvenli geçiş izni verilmesini önerdiğini; ancak Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bu öneriye karşı çıktığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze
