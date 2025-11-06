İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye’yi Hedef Aldı: ‘Düşmanca Bir Tutum’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, verdiği röportajda Türkiye’nin İsrail’e yaklaşımını ele aldı. Netanyahu, "İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye’yi Hedef Aldı: ‘Düşmanca Bir Tutum’
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin İsrail’e karşı olumsuz bir tutum sergilediğini belirtti. Netanyahu, “İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler” sözlerini kullandı.

Netanyahu, Yahudi Haber Sendikası'na (JNS) verdiği röportajda, Gazze’de sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in öncelikli amacının esirlerin geri alınması olduğunu savunan Netanyahu, Hamas’ın silahsızlandırılması ve yönetimde bulunmaması gerektiğini öne sürdü.

GAZZE’DE ASKERİ GÜÇ AÇIKLAMASI

Gazze’de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü ile ilgili açıklamalarda bulunan Netanyahu, şunları söyledi: "ABD, bizim de hemfikir olacağımız şekilde olması gerektiği konusunda çok net. Uluslararası İstikrar Gücü çerçevesinde Gazze'ye girecek askeri güçler sadece bizim için kabul edilebilir olanlar olacak."

Esirlerin serbest bırakılmasına katkılarından dolayı Katar’a teşekkür eden Netanyahu, Doha ile aralarında bazı endişeler bulunduğunu ancak bu zorlukların üstesinden gelerek olumlu bir işbirliği kurmak istediklerini ifade etti.

