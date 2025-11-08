İsrail Ateşkese Rağmen Öldürüyor! 1 Ayda 241 Can Kaybı

İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen öldürmeye devam ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e yükseldi. Toplam can kaybı 69 bini aştı.

İsrail Ateşkese Rağmen Öldürüyor! 1 Ayda 241 Can Kaybı
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde son 72 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e, yaralı sayısı 614'e yükseldi. Böylece İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 169'a, yaralı sayısı ise 170 bin 685'e yükseldi.

Ayrıca İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığı ifade edildi. Teslim alınan cenazesi sayısı 300'e ulaştı.

Kaynak: İHA

