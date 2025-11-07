Evin Üzerine Helikopter Düştü! 4 Ölü, 3 Yaralı

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da 'Ka-226' tipi helikopter bir evin üzerine düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Evin Üzerine Helikopter Düştü! 4 Ölü, 3 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde korkunç bir kaza meydana geldi. Açisu yerleşim bölgesinde 'Ka-226' tipi bir helikopter, yerleşim alanındaki bir evin üzerine düştü. Helikopterin düşmesiyle birlikte evde yangın çıktı. Alevler, olay yerine sevk edilen acil müdahale ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelere göre kazanın, teknik bir arızadan kaynaklandığı bildirildi. Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığı öğrenildi. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, olay yerindeki kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Etiketler
Rusya
ABD'den Sürpriz Adım! Suriye Liderlerine... ABD'den Sürpriz Adım! Suriye Liderlerine...
The Times’tan Röportaj Skandalı: Şarap Üreticisini Eski Belediye Başkanı Sandılar The Times’tan Röportaj Skandalı: Yanlış Blasio’yla Haber Yaptılar!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Felaket İçin Tarih Verdi: 'Tahran'ı Boşaltmak Zorunda Kalacağız!' İran Cumhurbaşkanı Felaket İçin Tarih Verdi
Q Yatırım Bankası'na 'Tefecilik' Soruşturması: Üç Kritik İsim Gözaltında Q Yatırım Bankası'na 'Tefecilik' Soruşturması
Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var