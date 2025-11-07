Evin Üzerine Helikopter Düştü! 4 Ölü, 3 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde korkunç bir kaza meydana geldi. Açisu yerleşim bölgesinde 'Ka-226' tipi bir helikopter, yerleşim alanındaki bir evin üzerine düştü. Helikopterin düşmesiyle birlikte evde yangın çıktı. Alevler, olay yerine sevk edilen acil müdahale ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelere göre kazanın, teknik bir arızadan kaynaklandığı bildirildi. Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığı öğrenildi. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, olay yerindeki kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.