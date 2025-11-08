Beyaz Saray'daki Trump-Şara Zirvesi Öncesi ABD'den Flaş Karar: 'Küresel Terörist' Listesinden Çıkarıldı

Gözler, 10 Kasım'da gerçekleşecek Trump-Şara zirvesine çevrilmişken kritik görüşme öncesi ABD'den flaş bir hamle geldi. ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı özel olarak belirlenmiş küresel terörist yaptırım listesinden çıkardığını duyurdu.

Beyaz Saray'daki Trump-Şara Zirvesi Öncesi ABD'den Flaş Karar: 'Küresel Terörist' Listesinden Çıkarıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott​​​​​​​, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun terörle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları düzenleyen "Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT)" listesinde "Muhammed el-Cevlani" adıyla yer alan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı listeden çıkardığını bildirdi.

'YENİ DÖNEMİ TANIYAN GÜÇLÜ BİR MESAJ'

Pigott, bu kararın "Suriye’nin yeni bir döneme geçişini tanıyan güçlü bir siyasi mesaj" anlamı taşıdığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığının da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı yaptırım listesinden çıkardığını aktaran Pigott, şunları kaydetti:

"Bu adımlar, Beşşar Esed'in ayrılmasından sonra Suriye liderliğinin gösterdiği ilerlemeyi takdir etmek amacıyla atılmaktadır. Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümeti, kayıp Amerikalıları bulmak, terör ve uyuşturucu ile mücadele konusundaki taahhütlerini yerine getirmek, kimyasal silahları ortadan kaldırmak, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etmek ve Suriye liderliğinde ve Suriye'nin sahiplendiği kapsayıcı bir siyasi süreci desteklemek için yoğun çaba sarf etmektedir."

Pigott, ABD’nin Suriye halkının barış, istikrar ve yeniden yapılanma çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini de kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 Kasım'da kabul etmişti.

ABD, Şara'nın başına bir zamanlar 10 milyon dolarlık ödülü koymuştu.

BEYAZ SARAY'DA BİR İLK

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Bu görüşme, bir Suriye liderinin Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyaret olacak.

Kaynak: AA

