ABD’de Tıbbi Helikopter Düştü! 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
ABD’nin Tennessee eyaletinde tıbbi bir helikopter, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada 1 mürettebat yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü. Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: