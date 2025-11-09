ABD’de Tıbbi Helikopter Düştü! 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

ABD’nin Tennessee eyaletinde tıbbi bir helikopter, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada 1 mürettebat yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı.

ABD’de Tıbbi Helikopter Düştü! 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü. Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

ABD
