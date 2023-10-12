İsrail Suriye'nin Şam ve Halep havalimanını vurdu

İsrail'in Suriye'nin Şam ve Halep Havalimanlarını vurduğu öne sürüldü.

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İsrail Suriye'nin Şam ve Halep havalimanını vurdu

Suriye Devlet Televizyonu, İsrail’in Şam ve Halep Havalimanını vurduğunu duyurdu.

Reuters’ın aktardığı haberde "İsrail saldırılarla Suriye'de Şam ve Halep'te bulunan ana havalimanlarını hedef aldı" ifadelerine yer verişdi.

Yerel medya kanalı Sham FM, İsrail'in saldırısının Suriye hava savunmasının saldırıya tepki olarak başlatıldığını aktardı.

İRAN'DAN KALKAN UÇAK SALDIRININ ARDINDAN GERİ DÖNDÜ

İran'ın başkenti Tahran'dan Suriye'nin Halep kentine doğru yola çıkan Mahan Air 146 isimli uçak, İsrail'in saldırılarının ardından Tahran'a geri döndü.İsrail Suriye'nin Şam ve Halep havalimanını vurdu - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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