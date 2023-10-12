Meclis’te İsrail-Filistin özel oturumu: Kurtulmuş: TBMM'nin yayınlayacağı bildiri tarihe not düşülecek bir imzadır

TBMM, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalıdır’’ dedi.

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Meclis’te İsrail-Filistin özel oturumu: Kurtulmuş: TBMM'nin yayınlayacağı bildiri tarihe not düşülecek bir imzadır

TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Meclis kürsüsünde konuşan Kurtulmuş, "TBMM'nin yayınlayacağı bildiri tarihe not düşülecek bir imzadır" diye konuştu.

Meclis’te İsrail-Filistin özel oturumu: Kurtulmuş: TBMM'nin yayınlayacağı bildiri tarihe not düşülecek bir imzadır - Resim : 1

Kapalı gerçekleşen toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Meclis'e bilgi verecek.

Meclis’te İsrail-Filistin özel oturumu: Kurtulmuş: TBMM'nin yayınlayacağı bildiri tarihe not düşülecek bir imzadır - Resim : 2

ORTA DOĞU'NUN BARIŞI DA FİLİSTİN'DİR

Kurtulmuş’un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

‘‘Diyoruz ki savaşının genişlemesinin önlenmesi için barış çerçevesinde, Türkiye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Çoğu ülkeler katliamı görmezden gelirken, tiyatro izler gibi izlerken, öldürülen çocuklar için kıllarını kıpırdatmaz iken TBMM'nin insani sorumluluğu kuşatmak için bu oturumu üstlenmesi ve bunu kamuoyu ile paylaşması öneme sahiptir. Bir kez daha bu vesile ile parlamentoda grubu olan partileri ve mensuplarını tebrik ediyorum. Ecdadımız 4 asır boyunca bugünkü Filistin topraklarında farklı insanları bir arada yaşatabilmiş ve bu dönemde bir tek mezhep kavgası din kavgası olmamıştır.

Böylesi birikime sahip olan Türkiye'nin evlatları olarak siyasi partilerin gösterdiği bu dayanışma tarihi adımdır. Değerli kardeşlerim, saygıdeğer vekiller; insanlık tarihini bilenler şunun altını çizecektir. Dünyanın barışı Orta Doğu'nun barışıdır. Orta Doğu'nun barışı da Filistin'dir. Filistin'deki gerilimin ortadan kaldırmak için 3 mesele vardır. Biri 67 sınırlarında başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalıdır. İnsanlar hukuk dışı şekilde yerlerinden edilmiştir.

Başta Mescid-i Aksa olmak üzere bütün din mensuplarının kutsal mekanlarının korunması ve saygı gösterilmelidir. Bazı bakanların önceliğinde Mescid-i Aksa'nın baskınlara uğraması uluslararası hukuk bakımından kabul edilebilir değildir. Umuyorum ki sizlerin kararlılığı ile barışı sağlayacak adımların atılması mümkün olur. Her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.’’

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Gazze İsrail TBMM Numan Kurtulmuş Hakan Fidan Bakanlık
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