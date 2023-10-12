İmamoğlu'ndan 'Cemal Canpolat' açıklaması: Partimizin disiplin işlemlerini yöneteceğini düşünüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i ziyaret etti. İmamoğlu burada basına yaptığı açıklamalarda, İstanbul İl Kongresi'nde kendisini hedef alan İl Başkan adayı Cemal Canpolat'ın ifadelerine ilişkin de konuştu.

İmamoğlu konuya ilişkin, "Muhtemeldir ki partimizin belli disiplin işlemlerini yöneteceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'PARTİMİZ DİSİPLİN İŞLEMLERİNİ YÖNETECEKTİR'

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Üslup açısından yaşanmaması gereken bir taz veya içerik yaşandı pazar günü. Bunlar yaşanıyor. Bizim partimizin demokrasisi yüksek seviyede gözetilen ve ortamların yaşandığı kongreleri oluyor. Burada da tabii kimsenin dilini kontrol etmek gibi bir şansımız yok. Bunlar olabiliyor. Varsa içerik olarak usulüne uygunsuz ya da kaldırılamayan meseleler muhtemeldir ki partimizin disiplin işlemlerinin yürütebileceğini düşünüyorum”

Canpolat’ın sözlerinin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP Grup Toplantısı’nda yayınlanmasına da değinen İmamoğlu, “Rakibimiz zaten Ekrem İmamoğlu’na dönük, icraatlarına dönük, İstanbul’a kattıklarına dönük hiçbir eleştiri sayfası yok. Boş işlerle uğraşıp 4,5 yıldır Ekrem İmamoğlu’na muhalefet yapmaya bir çaba gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şöyle devam etti:

“Buna sayın Cumhurbaşkanı’nın grup toplantısında eşlik etmesini üzüntüyle karşıladım. O da sayın Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu rejimin, sistemin bir karşılığı olsa gerek… Sayın Cumhurbaşkanı’nın o videoları izlemesinin yerine İstanbul’un meseleleri üzerine birçok konuyu benimle konuşmasını ve tartışmasını dilerdim. İstanbul sevgisi veya aşkı, İstanbul kongresinini bir kısım görüntülerini grup toplantısında yayınlamakla gösterilmez. Ben buradayım. Gelsinler ya da davet etsinler.”

Özgür Çelik ise Cemal Canpolat ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sayın Canpolat, kongreden bir gün sonra beni aradı. Tebrik etti ve başarılar diledi. ‘Bundan sonraki süreçte yanınızdayım’ ifadesini kullandı. Görevi dün devraldık. Partimiz, dilekçe gelmesi durumunda, disiplin kurulu gelen dilekçeyi kendi içerisinde değerlendirecektir.

NE OLMUŞTU?

Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan biri olan Cemal Canpolat, konuşması sırasında bazı delegelerin ve delege yakınlarının kongrede Özgür Çelik’ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’de işe alındığını söylemişti.

Söz konusu suçlamalar hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu “Çok çirkinleştiler, çok yalan konuştular. Yalanlarında boğulsunlar, biz tertemiz yürüyeceğiz” demişti.