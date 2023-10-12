AKP'de son durum: 'Erdoğan'ın yıllardır izlediği taktik belli; şimdi yeni bir dönem kurgulanıyor'

Birgün Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın, AKP yönetimindeki değişikliği değerlendirdiği yazısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'a dikkati çekti.

"Erdoğan'ın yıllardır izlediği taktik belli. Önce siyaseti belirler sonra da o siyaseti en iyi uygulayacak ismi ortaya çıkarır. Siyasi makas değişmeye başlayana kadar da o isimler görevde kalır. Bu anlamıyla hem Soylu hem Nebati, Erdoğan ve rejim için görevini harfiyen yerine getiren son derece başarılı bakanlardı. Ama kuralsızlık dönemi geride kaldı. Tüm kuralların rejim tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulduğu yeni süreç başladı" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"O yüzdendir ki bazı isimlerin varlığı içinde bulunduğumuz 5 yıl ve sonrası için çok önemli. Rejim kendini bu isimler üzerinden inşa etmeye başladı bile.

Erdoğan’ın diğer bir başarısı da rejimin kökleşmesini 'rasyonel ve kanun dönemi' olarak yutturmaya başlaması. Hem Mehmet Şimşek hem de Ali Yerlikaya iktidardan çok muhalefetin takdirini kazanmış durumda. Fidan, Kalın, Şimşek, Yerlikaya gibi isimlerin yan yana olduğu fotoğrafa muhalefetten bile itiraz gelmiyor. Bu isimler 100 gün içinde kabul gördü. Üstelik bu yüz gün ekonomik, siyasi ve demokratik olarak ülke tarihinin en karanlık 100 günü olmuşken.

'YAKLAŞIK 20 YIL ERDOĞAN - BAYKAL / KILIÇDAROĞLU YARIŞIYLA GEÇTİ, ŞİMDİ YENİ BİR DÖNEM KURGULANIYOR'

Yeni rejimin en önemli kurgusu siyasetsiz bir Türkiye inşa etmek. Seçimlerden önce başlayan ve ülkenin temel meselelerin konuşulmadığı, buralarda bir saflaşmaya izin verilmediği, isimler üzerinden giden bir süreç rejimin sürekliliği için de gerekli. Yaklaşık 20 yıl Erdoğan-Baykal/Kılıçdaroğlu yarışı ile geçti. Şimdi yeni bir dönem kurgulanıyor. Burada rejim için önemli olan muhalefetin var olması değil, iktidar alternatifi olmaması. O yüzden önümüzdeki dönem muhalefet edecek ismin belirlenmesi veya öne çıkarılmasında iktidarın pozitif ya da negatif dahlini görmek çok mümkün olacak."

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