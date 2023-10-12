İddia: İYİ Parti yeni anayasa konusunda da farklı bir tutum izleyebilir

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur" şeklindeki mesajını yorumlarken kulislerde konuşulanları okurlarına aktardı.

Konuştuğu üst düzey bir İYİ Partilinin bununla ilgili olarak yalnızca "Bizi baskılamak istiyor" yorumunu yaptığını dile getiren Erkin, şunları kaydetti:

"Bu 'baskılamak istiyor' tespiti önemli. Çünkü; önceki gün Irak-Suriye tezkeresinde 'evet' oyu vereceğini açıklayan İYİ Parti'nin yeni anayasa konusunda da CHP'den farklı bir tutum izleyebileceği konuşulanlar arasında."

Gazeteci, devamında "Kendisini merkezde konumlandıran ve CHP'yle ittifakı şimdilik 'rafa' kaldıran İYİ Parti'ye 'baskı' Cumhur İttifakı'ndan nasıl geliyor, bunu önümüzdeki günlerde daha iyi anlayacağız" ifadesini kullandı.

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Bu noktada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Erdoğan'ın sözlerine "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun" yanıtını verdiğini hatırlatalım.