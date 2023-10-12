İddia: İYİ Parti yeni anayasa konusunda da farklı bir tutum izleyebilir

Gazeteci Aytunç Erkin, kulislerde İYİ Parti'nin yeni anayasa konusunda da CHP'den farklı bir tutum izleyebileceğinin konuşulduğunu aktardı.

Son Güncelleme:
İddia: İYİ Parti yeni anayasa konusunda da farklı bir tutum izleyebilir

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur" şeklindeki mesajını yorumlarken kulislerde konuşulanları okurlarına aktardı.

Konuştuğu üst düzey bir İYİ Partilinin bununla ilgili olarak yalnızca "Bizi baskılamak istiyor" yorumunu yaptığını dile getiren Erkin, şunları kaydetti:

"Bu 'baskılamak istiyor' tespiti önemli. Çünkü; önceki gün Irak-Suriye tezkeresinde 'evet' oyu vereceğini açıklayan İYİ Parti'nin yeni anayasa konusunda da CHP'den farklı bir tutum izleyebileceği konuşulanlar arasında."

Gazeteci, devamında "Kendisini merkezde konumlandıran ve CHP'yle ittifakı şimdilik 'rafa' kaldıran İYİ Parti'ye 'baskı' Cumhur İttifakı'ndan nasıl geliyor, bunu önümüzdeki günlerde daha iyi anlayacağız" ifadesini kullandı.

Yazının tamamı.

Bu noktada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Erdoğan'ın sözlerine "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun" yanıtını verdiğini hatırlatalım.

Erdoğan, "Kapımız İYİ Parti'ye de açık" demişti... Akşener'den Erdoğan'a hodri meydan: "Yerel seçimlerde siz de bizim gibi tek başınıza girin"Erdoğan, "Kapımız İYİ Parti'ye de açık" demişti... Akşener'den Erdoğan'a hodri meydan: "Yerel seçimlerde siz de bizim gibi tek başınıza girin"Siyaset

Etiketler
Meral Akşener İYİ Parti Kulis
Son Güncelleme:
Gelecek, Saadet ve DEVA'da kulisler hareketlendi: Büyükşehirlerde ortak aday çıkacak mı? Gelecek, Saadet ve DEVA'da kulisler hareketlendi: Büyükşehirlerde ortak aday çıkacak mı?
Emekliler markette Şamil Tayyar'ın önünü kesip bunu istemiş: 'Hepsini tanıyorum, AK Parti'ye oy verdiler' Emekliler markette Şamil Tayyar'ın önünü kesip bunu istemiş
Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi
Hasadı hızlı başladı. Yapamazsın diyenlere inat şimdi 181 milyon lira gelir bekleniyor Hasadı hızlı başladı. Yapamazsın diyenlere inat şimdi 181 milyon lira gelir bekleniyor
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi
Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu intihar etti iddiası: Avukatından açıklama geldi Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu intihar etti iddiası: Avukatından açıklama geldi
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi: İşte düğünden kareler Melek Mosso evlendi: İşte düğünden kareler
İstanbul'da 21 ilçe karanlığa gömülecek: İşte büyük kesintinin yapılacağı mahalleler İstanbul'da 21 ilçe karanlığa gömülecek: İşte büyük kesintinin yapılacağı mahalleler
Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor! Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor!