Gelecek, Saadet ve DEVA'da kulisler hareketlendi: Büyükşehirlerde ortak aday çıkacak mı?

2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimler için tüm partiler harekete geçti. Aday belirleme sürecini başlatan partilerde hareketlilik başlarken, kulislerden sızanlar da dikkat çekti.

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Gelecek, Saadet ve DEVA'da kulisler hareketlendi: Büyükşehirlerde ortak aday çıkacak mı?

Yerel seçimlere 6 aydan az bir süre kaldı. Partilerdeki aday tartışmaları devam ederken Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nin İstanbul için ortak bir belediye başkanı adayı çıkaracakları öne sürüldü.

İddialara ilişkin Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın'a konuşan parti yetkilileri şu anda böyle bir diyaloğun söz konusu olmadığını dile getirdi. Gelecek Partisi yetkilileri ortak adaylık için sadece Saadet Partisi ile bir diyalog kurduğunu ifade etti. Saadet Partisi ve DEVA Partisi yetkilileri ise kendi adaylarını çıkaracaklarını belirtti.

‘SON NOKTADA KONUŞULUR’

İstanbul ve Ankara’nın önemli kentler olduğunu belirten Gelecek Partisi yetkilisi, “Özellikle İstanbul ve Ankara diğer muhalefet partileriyle görüşülecek bir konu. Bu iller en son konuşulur. CHP’nin belki ilerleyen günlerde bir desteğe ihtiyacı olacaktır. O destek çerçevesinde ilerleyen günlerde konuşulur. Partilerin ne yapacağı belli olsun, kongre süreçleri geçsin ve taşlar yerine otursun. Durumlar biraz olgunlaştıktan sonra özellikle İstanbul ve Ankara son noktada konuşulur” dedi.

Diğer partililerle görüşmediklerini söyleyen DEVA Partisi yetkilisi, “DEVA, İstanbul ve Ankara olmak üzere kendi ismi ve kendi adayıyla yarışacak. İlerleyen süreçlerde diğer partilerden gelecek ortak adaylık teklifi süreçlerine de kapalıyız” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi yetkilisi ise “Ortak adaylık gibi bir toplantımız veya gündemimiz olmadı. Bütün partiler kendi adaylarını çıkaracaklarını söylüyor, biz de güçlü bir aday çıkaracağız” dedi.

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