Hamas yetkilileri TBMM’de; HÜDA-PAR cuma günü tüm Türkiye'de Filistin'e destek eylemi yapacak

HÜDA-PAR Hamas yetkilileriyle Meclis'te yaptığı basın açıklamasında cuma günü tüm Türkiye'de Cuma Tufanı adı altında Filistin'e destek etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

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Hamas yetkilileri TBMM’de; HÜDA-PAR cuma günü tüm Türkiye'de Filistin'e destek eylemi yapacak

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA-PAR, Hamas'ın yetkilileriyle birlikte Meclis'te basın açıklaması düzenledi.

Genel Sekreter Şahzade Demir'in tarafından yapılan açıklamada cuma günü tüm Türkiye'de Cuma Tufanı adı altında Filistin'e destek etkinliği düzenleneceğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"16 yılı aşkın süredir abluka altında olan Gazze son günlerde siyonistlerin saldırısı altındadır. Siyonist rejim Gazze’nin suyunu ve elektriğini kesti. Hastaneler, yoğun bakımlar çalışmıyor ne yazık ki.

Binalar yerle bir edilmekte. Çok büyük bir soykırım yaşanmaktadır. ABD ve Batılı ülkeler Siyonist rejime tam destek açıkladılar. Buna rağmen İslam ülkeleri sadece kınamakla kaldı. Siyonist rejim bütün mukaddes değerlerimize savaş açmıştır.

Öncellikle gerçekleştirilecek Filistin oturumunda Siyonist rejime bir kınama kararı çıkmalıdır. Ayrıca hükümetten her iki tarafa da itidal çağrısı yerine Filistin’in yanında durmalıdır. Cuma günü Türkiye’de Cuma tufanı adı altında bir etkinlik düzenlenecek. Tüm ülkenin katılımını bekliyoruz."

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik HÜDAPAR Hamas
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