Erdoğan, "Kapımız İYİ Parti'ye de açık" demişti... Akşener'den Erdoğan'a hodri meydan: "Yerel seçimlerde siz de bizim gibi tek başınıza girin"
İYİ Parti lideri Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ittifak çağrısına başka bir çağrıyla yanıt verdi. Akşener, "Gelin siz de 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin" dedi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ittifak çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den yanıt geldi.
Akşener, "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, basına yaptığı açıklamalarda, “Kapımız herkese açık, İYİ Parti’ye de…” demişti.
Akşener X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun" dedi.
İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın @RTErdogan.— Meral Akşener (@meral_aksener) October 11, 2023
Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun.
Kaynak: Gerçek Gündem