Erdoğan, "Kapımız İYİ Parti'ye de açık" demişti... Akşener'den Erdoğan'a hodri meydan: "Yerel seçimlerde siz de bizim gibi tek başınıza girin"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ittifak çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den yanıt geldi.

Akşener, "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, basına yaptığı açıklamalarda, “Kapımız herkese açık, İYİ Parti’ye de…” demişti.

Akşener X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun" dedi.

İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın @RTErdogan.



Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun. — Meral Akşener (@meral_aksener) October 11, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem