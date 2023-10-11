Erdoğan, "Kapımız İYİ Parti'ye de açık" demişti... Akşener'den Erdoğan'a hodri meydan: "Yerel seçimlerde siz de bizim gibi tek başınıza girin"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ittifak çağrısına başka bir çağrıyla yanıt verdi. Akşener, "Gelin siz de 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin" dedi.

Erdoğan, "Kapımız İYİ Parti'ye de açık" demişti... Akşener'den Erdoğan'a hodri meydan: "Yerel seçimlerde siz de bizim gibi tek başınıza girin"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ittifak çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den yanıt geldi.

Akşener, "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, basına yaptığı açıklamalarda, “Kapımız herkese açık, İYİ Parti’ye de…” demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilere 'ittifak çağrısı': 'Kapımız herkese açık, İYİ Parti'ye de...AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilere 'ittifak çağrısı': 'Kapımız herkese açık, İYİ Parti'ye de...Siyaset

Akşener X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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