MHP'lilerin tehdit ettiği gazeteci Alican Uludağ: Sinan Ateş cinayetini yazıyorum diye bir bedel ödenecekse, o bedeli öderim

Türkiye’de siyasetçilerin araştırmacı gazetecilere yönelik sindirme çabalarına dün bir yenisi eklendi.

Gazeteci Alican Uludağ dün DW Türkçe’de yer alan haberinde Sinan Ateş davası kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in duruşma savcısına bazı şüphelilerin serbest bırakılması karşılığında Yargıtay üyeliği teklif edildiğini yazması sonrası bu parti yöneticileri ve partililerden çok sayıda tehdit ve hakaret mesajı aldı.

Yaşananlar karşısında sessiz kalmayan Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sinan Ateş cinayetini yazıyorum diye bir bedel ödenecekse, o bedeli öderim" diyerek tehditler karşısında geri adım atmayacağını söyledi.

'BENİ ÖRGÜTLÜ OLARAK TEHDİT EDENLER, ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERENLER, KORKUYORSAM NAMERDİM'

Uludağ, "Bugüne kadar sırtımı hiçbir kişiye, gruba, partiye, örgüte veya cemaate yaslamadım, kimsenin gölgesine sığınmadım; kalemi de üç kuruşluk menfaat için satmadım. Dün burada beni örgütlü olarak tehdit edenler, aba altından sopa gösterenler korkuyorsam namerdim. Sinan Ateş cinayetini yazıyorum diye bir bedel ödenecekse, o bedeli öderim. Kaçmam. Gönderin benim de kapıma iki tane torbacı, kurun pusu. Adresimi bulursunuz. Zerre umurumda değil. Korkuya teslim olup Sinan Ateş’in kızlarının adalet davasını sürdürmekten vazgeçeceğimi mi sanıyorsunuz? Ki o yetimlerin ahı, peşinizi bırakmayacak. Yaşamak gömleği üzerimde oldukça bu davayı yazacağım; herkes sussa da tek başına kalsam da. Bunu da böyle bilin" dedi.

Alican Uludağ'a yönelik sosyal medyadan başlatılan linç kampanyası haberde adı geçen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in "Alican Uludağ, bu iğrenç iddianı ispat etmezsen alçaksın, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin…Yargıda hesaplaşacağız…" yazmasıyla başladı.

SEMİH YALÇIN: ALÇAKÇA İFTİRALARA YELTENENLER, HESABINI İLGİLİ MERCİLERE VERECEKLER

Partinin etkili isimlerinden Semih Yalçın da Alican Uludağ hakkında 'şeref ve haysiyet yoksunu' şekline hakaretlerde bulunarak MHP’nin bu duruma 'sessiz' kalmayacağı mesajını verdi.

Yalçın "Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter’e kara çalmaya yönelik alçakça iftiralara yeltenenler, hesabını ilgili mercilere verecekler. Alican Uludağ türünden şeref ve haysiyet yoksunlarının partimizi ve dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya çalışmalarına sessiz kalmayız. Bu böyle bilinsin" dedi.

MHP'DEN GAZETECİYE HAKARETAMİZ SÖZLER: 'PİYON', 'FETÖ ARTIĞI', 'MÜFRETİ', 'SATILIK KALEM'

MHP’li yöneticilerin tepkileri İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’ın paylaşımlarından sonra artarak devam etti.

Meclis İdare Amiri Sermet Atay, yine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter'e hayasızca saldıran piyon! Seninle ve sana sufle veren adliyedeki FETÖ artığı şerefsizlerle her şekilde hesaplaşacağız. İftiralarınızın bedelini ödeyeceksiniz. İzzet Ulvi Yönter adamdır. Siz havlamaya devam edin, kervan yürüyor" derken MHP MYK üyesi Necmi Yıldırım, “Genel Başkan Yardımcımız Sn. İzzet Ulvi Yönter’e alçakça bir twitle saldıran Alican Uludağ müfterisi, satılık bir kalemdir. Fiyatı bellidir, ederi bellidir, çalıştığı yer bellidir, soyu sopu belli midir? Orası şüphelidir” ifadelerini kullandı.

MHP yöneticilerin bu sözlerinden sonra bu partiye yakın birçok hesap Alican Uludağ’a yönelik benzer ifadeleri içeren tweetler attı.

GAZETECİ ÖRGÜTLERİNDEN ULUDAĞ'A TAM DESTEK

Gazeteci örgütleri Alican Uludağ’a yönelik bu saldırgan tutuma tepki gösterdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, “Yazdığı haberler nedeniyle belli çevrelerin tehditlerine maruz kalan Alican Uludağ gazetecidir. Gazetecilikten rahatsız olanların atacağı yasal adımlar bellidir. Tüm tehditleri kınıyoruz ve Alican Uludağ'ın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” derken DİSK Basın İş, “Alican Uludağ gazetecidir ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle MHP’lilerin tehditlerine maruz kalmaktadır. Alican Uludağ’ın ve gazeteciliğinin yanındayız, başına gelebilecek herhangi bir zararın sorumluları bellidir” şeklinde paylaşımda bulundu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi de "Gazeteciler yer altından gelen seslerin değil gerçeklerin peşindedir. Kimse gazeteciliği, kendi karanlığına karıştırmasın! Alican Uludağ gazetecidir. Onun, gazetecilerin ve gerçeklerin yanındayız" diye yazılı bir açıklama yaptı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da Alican Uludağ’a destek verdi.

Önderoğlu "Ankara merkezli üst düzey politik bir cinayeti cezasız bırakma oyunlarını gündeme getiren gazeteci Alican Uludağ’a yönelik tehditleri kınıyoruz. Gazetecileri susturamazsınız! Değerli meslektaşımızın başına bir şey gelirse sorumlularını şimdiden biliyoruz" açıklamasını yaptı.