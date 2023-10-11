AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilere 'ittifak çağrısı': 'Kapımız herkese açık, İYİ Parti'ye de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak kapılarının tüm partilere açık olduğunu belirterek, İYİ Parti'nin de buna dahil olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
><

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası basının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ittifak için kapılarının tüm partilere açık olduğunu söyledi.

Gazetecilerin, "İttifak çağrısı İYİ Parti'ye miydi?" sorusuna Erdoğan, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti'ye de olabilir" diye yanıt verdi.

Etiketler
İYİ Parti Recep Tayyip Erdoğan AKP İttifak
Son Güncelleme:
CHP'li Kayıhan Pala'nın önergesine Kamu Denetçiliği Kurumu ve TBMM'den yanıt CHP'li Kayıhan Pala'nın önergesine Kamu Denetçiliği Kurumu ve TBMM'den yanıt
İYİ Parti'de deprem: İl Başkanı ile birlikte 50 kişi istifa etti! İYİ Parti'de deprem: İl Başkanı ile birlikte 50 kişi istifa etti!
Aile dizisine veda mı ediyor? Show TV'deki değişimle ilgili açıklama... Aile dizisine veda mı ediyor? Show TV'deki değişimle ilgili açıklama...
Show TV'den beklenmedik karar... Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu. Kadro değişiyor Show TV'den beklenmedik karar... Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu. Kadro değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi! Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi!
IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih
Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor!
Bizzat Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi
İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor