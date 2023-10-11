AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilere 'ittifak çağrısı': 'Kapımız herkese açık, İYİ Parti'ye de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak kapılarının tüm partilere açık olduğunu belirterek, İYİ Parti'nin de buna dahil olduğunu söyledi.
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası basının sorularını yanıtladı.
Erdoğan, ittifak için kapılarının tüm partilere açık olduğunu söyledi.
Gazetecilerin, "İttifak çağrısı İYİ Parti'ye miydi?" sorusuna Erdoğan, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti'ye de olabilir" diye yanıt verdi.
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