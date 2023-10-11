İYİ Parti'de deprem: İl Başkanı ile birlikte 50 kişi istifa etti!

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, Merkez İlçe Başkanı Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyeleri partideki görevlerinden istifa etti.

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İYİ Parti'de deprem: İl Başkanı ile birlikte 50 kişi istifa etti!

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, merkez ilçe başkanı Aygün Akgül yönetim kurulu yönetimi ve Sivrice ilçe yönetimi olmak üzere 50’ye yakın kişi seçimlere tek başına girilme kararı sonrasında partisinden istifa etti.

İYİ Parti Elazığ teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, "İYİ Parti İl Başkanı olarak, yürüttüğümüz görevimizden gördüğümüz lüzum üzerine Merkez İlçe Başkanımız Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte istifa ediyoruz. Kamuoyuna duyurumuzdur" denildi.

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