İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı Açıyor: Hamas’tan 4 Cenaze Teslimi Sonrası Karar Değişti

Hamas'ın Gazze'deki İsrailli 4 esirin daha cenazesini gece saatlerinde teslim etmesinin ardından İsrail'in, Gazze'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açacağı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail hükümeti, Hamas’a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı. İsrail’de siyasi irade, Gazze’nin Mısır’a açılan sınır kapısı Refah’ın planlandığı şekilde bugün açılmasına ve insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesine karar verdi.

Hamas’ın gece saatlerinde Gazze Şeridi’ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4’ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının, İsrail’in bu kararında etkili olduğu ifade edildi.

AÇMAYACAĞINI DUYURMUŞTU, KARAR DEĞİŞTİ

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı’nı çarşamba günü açmayacağını açıklamıştı. İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı açmamasına gerekçe olarak Hamas’ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti. Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi’ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç’a teslim etmişti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze’deki 28 ölü esirin 8’inin cenazesini teslim etmiş oldu.

İsrail’in Gazze’de 2 yıl boyunca yürüttüğü soykırıma varan saldırılar ve ordunun Gazze’nin belirli bölgelerinde devam eden işgali nedeniyle, Hamas’ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesinin zor olduğu taraflar arasında yapılan ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti. Bu nedenle, Gazze’deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

