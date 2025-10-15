Madagaskar'da Darbe! Z Kuşağı Ayaklandı, Ordu Sahneye Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Madagaskar’da haftalardır süren Z Kuşağı öncülüğündeki protestoların ardından ordu yönetime el koydu. Reuters'ın haberine göre ülkenin Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT) komutanı Albay Michael Randrianirina ulusal radyodan "İktidarı devraldık" diyerek darbeyi ilan etti.

NE OLMUŞTU?

Protestolar Eylül sonunda su ve elektrik kesintilerine, ekonomik sıkıntılara ve yaygın hoşnutsuzluğa karşı başladı. Kısa sürede özellikle gençlerin önderliğinde kitleselleşti. CAPSAT’ın bazı birlikleri protestocularla dayanışma içine girip hükümete karşı cephe alırken ordudan kaçınmalar ve birlik kopuşları yaşandı. Bu gelişme, ordunun hızlı müdahalesine zemin hazırladı.

CUMHURBAŞKANI KAÇTI

Reuters, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın ülkeden kaçtığını bildirdi. Bazı haberlerde bunun Fransız askeri uçağıyla gerçekleştiği iddia edildi ancak bu ayrıntı henüz doğrulanmadı. Cumhurbaşkanlığı ise bildiriyi 'yasa dışı' ilan ederek Rajoelina’nın görevde olduğunu açıkladı.

