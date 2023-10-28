İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki gazeteciler hakkında: Güvenliklerini garanti edemeyiz

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası başlayan savaşta 22. güne girildi.

Filistin ve İsrail tarafında can kayıpları giderek artarken günlerdir sivil hedefleri vuran İsrail, dün kara harekatına başladı.

Savaşın başlangıcından beri 34 gazetecinin öldürüldüğü Gazze'de, basın emekçilerinin hayatından endişe duyuluyor.

AFP ve Reuters'a mektup yazan İsrail Ordusu, Gazze’deki gazetecilerinin güvenliğini garanti edemeyeceklerini belirterek ‘güvenlikleri için tüm gerekli önlemleri almalarını’ önerdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yazdığı mektupta “IDF, Gazze boyunca Hamas’ın tüm askeri eylemlerini hedef alıyor”dedi. IDF, Hamas’ın ‘kasıtlı bir biçimde askeri operasyonlarını gazeteci ve sivillerin yakınlarında gerçekleştirdiğini’ ileri sürdü.

Konu hakkında açıklama yapan Reuters, “Sahadaki durum vahim; IDF’nin çalışanlarımızın güvenliğiyle ilgili güvence verme konusunda isteksizliği bu çatışma hakkında yaralanma ya da öldürülme korkusu olmadan haber yapma yetimizi tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

AFP Küresel Haber Direktörü Phil Chetwynd, kendilerinin de aynı mektubu aldıklarını teyit ederek şu açıklamayı yaptı:

“İnanılmaz tehlikeli bir durumdayız; dünyanın son derece tehlikeli şartlarda çalışan çok sayıda gazeteci olduğunu anlaması önemli."

Kaynak: Gerçek Gündem