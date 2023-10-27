Filistin Kızılayı: Yoğun saldırılar nedeniyle Gazze'deki ekiplerimizle iletişim tamamen kesildi

Filistin Kızılayı, "İşgal yetkililerinin sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan tüm ekiplerimizle iletişim tamamen koptu" açıklamasını yaptı.

Bu kesinti nedeniyle ambulans hizmetlerinin sağlanamaması konusunda derin endişe duyulduğu kaydedildi.

"Bu adım, işgalcilerin, Gazze'yi dış dünyadan izole ederken savaş suçları işlemeye devam edeceği anlamına geliyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma, savunmasız sivillere, sağlık ekiplerine acil koruma sağlanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, akşam saatlerinde İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

UNRWA: SON 24 SAATTE 14 ÇALIŞANIMIZ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 14 çalışanının daha öldürüldüğünü bildirdi.

UNRWA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Ajans çalışanlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Son 24 saat içinde 14 UNRWA personeli daha öldürüldü ve 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam personel sayısı 53'e ulaştı." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 640 bin yerinden edilmiş Filistinlinin 150 UNRWA tesisinde barındığı aktarılan açıklamada, kötü koşulların tesislerdeki insanların sağlık durumunu kötüleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, insani malzemelerin bulunduğu mevcut stokların tükenmekte olduğu ifade edilerek hayati önem taşıyan insani yardım hizmetlerinin durma noktasına gelmesi nedeniyle en acil ihtiyaçlardan birinin yakıt olduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.