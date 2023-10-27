Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerin kendileri adına konuşmalarına izin vereceğim

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

VOA'nın haberine göre gazeteci Patsy Widakuswara’ya konuşan John Kirby, “Hamas’ın terör örgütü olduğuna inanıyoruz. Tahran'daki rejim tarafından fonlanan, kaynak ve olanak sağlanan bir terör örgütü. İsrail'in 7 Ekim'de işlenen tarihi terör saldırılarının ardından kendi halkına yönelik tehdidi hedef alma hakkı ve sorumluluğu olduğuna da inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yabancı liderlerin kendileri adına konuşmalarına izin vereceğim. Başkan Biden, Başkomutan ve ABD Başkanı olarak Hamas'ın İsrail halkına yönelik oluşturduğu tehdit konusunda oldukça net konuştu” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, çarşamba günü AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda şunları söylemişti:

Gazze'deki mazlumlara karşı tarihin en vahşi saldırılarından biri gerçekleştiriliyor. Ölenlerin yarısı çocuklardan oluşuyor kalan yarısı da annelerinden ve aile büyüklerinden oluşuyor. Bu bile bir vahşet olduğunu göstermeye yeterlidir. Hastaneleri ibadethaneleri, pazar alanlarını ateşe boğan, bu insanlık dışı eylemi sürdüren başka bir ordu bulamazsınız.

Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. İsrail devletiyle bir sorunumuz yok. Ama İsrail'in uyguladığı mezalimi, devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını tasvip etmiyoruz."

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Erdoğan'ın bu açıklamasına, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütü Hamas'a yönelik sert sözlerini tüm kalbimizle reddediyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Cumhurbaşkanı'nın terör örgütünü savunma girişimi ve kışkırtıcı sözleri bile tüm dünyanın gördüğü vahşeti ve mutlak gerçeği değiştirmeyecektir" cevabını vermişti.