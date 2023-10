İsrail, 'Bu akşam operasyonları genişletiyoruz' dedi; saldırılar yoğunlaştı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Kara kuvvetleri bu akşam operasyonları genişletiyor. Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Gazze’de yaşayanlara güneye geçme çağrısı yapan Hagari, "İsrail’in güvenliğini korumak için her cephede hazırlıklıyız" diye konuştu. Ordu Sözcüsü, 'rehineleri geri getirme ulusal görevine bağlı olduklarını' söyledi.

TELEFON VE İNTERNET TAMAMEN KESİLDİ

Filistin Telekomünikasyon Şirketi de Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Filistin Kızılayı, "İşgal yetkililerinin sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan tüm ekiplerimizle iletişim tamamen koptu" açıklamasını yaptı.

Bu kesinti nedeniyle ambulans hizmetlerinin sağlanamaması konusunda derin endişe duyulduğu kaydedildi.

"Bu adım, işgalcilerin, Gazze'yi dış dünyadan izole ederken savaş suçları işlemeye devam edeceği anlamına geliyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma, savunmasız sivillere, sağlık ekiplerine acil koruma sağlanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

BM'DEN AÇIKLAMA

İletişimin tamamen kesildiği Gazze için bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler, " Savaşların kuralları vardır, siviller korunmalı" ifadelerini kullandı.

KASSAM TUGAYLARI: KARA SALDIRILARINA KARŞI KOYUYORUZ

Kassam Tugayları, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun’da ve doğusundaki El Bureyic’de İsrail'in kara saldırılarına karşı koyuyoruz, şiddetli çatışmalar yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

İRAN: BÖLGEDE HER İHTİMAL MÜMKÜN

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam etmesi halinde bölgede her ihtimalin mümkün olacağını söyledi.

İran'ın bölgedeki müttefiklerine itidal tavsiye edip etmediğinin sorulması üzerine Abdullahiyan, şöyle devam etti:

"Bölgedeki direniş grupları kararlarını kendileri veriyor. Her an her şey olabilir. ABD'yi İsrail rejimine verdiği açık destekten vazgeçmeye çağırıyoruz.

Bölgeden aldığımız bilgilere göre İsrail'in hem güvenlik hem de siyasi sistemi tamamen çökmüş durumda. Şu anda İsrail'de işlevsel olan tek şey, ABD tarafından yönetilen savaş makinesidir."

BM'DE ATEŞKES ÇAĞRISI KARARI

BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.