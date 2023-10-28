Kazakistan'da maden yangını: En az 11 işçi hayatını kaybetti

Kazakistan'da bir kömür madeninde çıkan yangında en az 11 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Kazakistan'da maden yangını: En az 11 işçi hayatını kaybetti

Kazakistan'ın Karağandı şehrinde bulunan madende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında en az 11 madencinin öldüğünü, yaralanan 18 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yangın sırasında 252 işçinin madende bulunduğu, 205 işçinin yüzeye çıkartıldığı açıklandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, madeni işleten şirketin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

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