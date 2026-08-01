İsrail Ordusunda Gazze Sendromu! Yılbaşından Bu Yana İntihar Eden Asker Sayısı 17'ye Çıktı

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İsrail ordusunda görev yapan bir yedek askerin yaşamına son verdiği bildirildi. Haaretz gazetesinin haberine göre, yedek asker dün İsrail'in güneyindeki Birüssebi kenti yakınlarında bulunan bir ormanda intihar etti.

Gazetenin derlediği verilere göre, bu yıl yaşamına son veren askerlerin sayısı 17'ye ulaştı. Aynı hafta içinde 2 kadın askerin de intihar ettiği açıklanmıştı.

GAZZE ETKİSİ

Haaretz'in daha önce yayımladığı verilere göre ise 2025 yılında görev başındayken 22 İsrail askeri intihar etti. Bu sayı, son 15 yılda orduda kaydedilen en yüksek yıllık intihar vakası olarak kayıtlara geçti.

İsrail basınında son aylarda yayımlanan haberlerde, orduda artan intihar vakalarının 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürütülen savaşın askerler üzerinde yarattığı psikolojik travmayla bağlantılı olabileceği değerlendirmelerine yer veriliyor.

Kaynak: AA