ABD Askeri Üssü Yakınlarında Dehşet Anları: F-35B Savaş Uçağı Yere Çakıldı

California'daki Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü yakınlarında, dikey iniş-kalkış özelliğine sahip F-35B tipi savaş uçağı düştü. Kaza anında fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulan pilot hastaneye kaldırılırken, düşüş nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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ABD Askeri Üssü Yakınlarında Dehşet Anları: F-35B Savaş Uçağı Yere Çakıldı
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ABD yerel basınında yer alan haberlere göre, California'nın San Diego kentindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü (MCAS) yakınlarında bir uçak kazası meydana geldi.

ABD Deniz Piyadeleri yetkililerinden yapılan açıklamada, 3'üncü Deniz Piyadeleri Hava Kanadı'na bağlı F-35B tipi bir savaş uçağının düştüğü doğrulandı.

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Yetkililer, uçağın pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak güvenli bir şekilde atladığını ve tıbbi müdahale için hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyetine sahip F-35B tipi savaş uçağının düşüş nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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