ABD Askeri Üssü Yakınlarında Dehşet Anları: F-35B Savaş Uçağı Yere Çakıldı

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ABD yerel basınında yer alan haberlere göre, California'nın San Diego kentindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü (MCAS) yakınlarında bir uçak kazası meydana geldi.

ABD Deniz Piyadeleri yetkililerinden yapılan açıklamada, 3'üncü Deniz Piyadeleri Hava Kanadı'na bağlı F-35B tipi bir savaş uçağının düştüğü doğrulandı.

PİLOT HAVADA CANINI KURTARDI

Yetkililer, uçağın pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak güvenli bir şekilde atladığını ve tıbbi müdahale için hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyetine sahip F-35B tipi savaş uçağının düşüş nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA