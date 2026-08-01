Pakistan'da Maden Faciası: Can Kaybı 34’e Çıktı, Göçük Altında Kalanlar Var
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan özel bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması ve ardından yaşanan çökmede bilanço ağırlaşıyor. Ekipler yer altındaki işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde Sorange bölgesinde bulunan Sardar Usman Kömür Şirketince işletilen özel bir kömür madeninde 30 Temmuz'da yaşanan metan gazı patlaması sonrası meydana gelen çökmede ölen madencilerin sayısı 34'e yükseldi.
KURTARMA EKİPLERI ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR
Dawn gazetesinin haberine göre, İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), madenin içinde mahsur kalanlara ulaşmak için arama ve kurtarma operasyonunun devam ettiğini bildirdi.
Pakistan genelinde kömür madenciliği kazaları, metan gazı patlamaları, yetersiz havalandırma ve güvenlik önlemleri nedeniyle sıkça yaşanıyor.
Kaynak: AA
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