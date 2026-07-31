Cezayir'de Feci Kaza, Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı
Cezayir'in Bumerdas vilayetinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgede kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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Cezayir’in kuzeyindeki Bumerdas vilayetinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.
Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından yapılan açıklamada, Setif vilayetinden Bumerdas’a seyir halinde olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı bildirildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Açıklamada, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 44 kişinin yaralandığı belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Kaynak: AA
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