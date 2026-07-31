BM'den Dünyayı Alarma Geçiren El Nino Uyarısı: 'Daha Önce Hiç Yaşanmadı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğinin etkisiyle güçlenen El Nino'nun küresel ölçekte yeni bir krize dönüştüğü uyarısında bulundu. New York'taki BM Genel Merkezi'nde konuşan Guterres, bu yaz Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede rekor sıcaklıkların, yıkıcı orman yangınlarının ve binlerce can kaybının yaşandığını hatırlattı. Küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının da haziran ve temmuz aylarında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığını belirtti.

'İLK KEZ BU KADAR YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKTI'

Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının El Nino'nun bu kadar erken döneminde ilk kez bu kadar yüksek seviyelere çıktığını ifade eden Guterres, önemli izleme bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 3 derece üzerine ulaştığını söyledi. Bu verilerin, önümüzdeki aylarda yeni mevsimsel sıcaklık rekorlarının kırılabileceğine işaret ettiğini belirten Guterres, "Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, aşırı sıcakların yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve insani bir kriz olduğunu vurgulayarak, sıcaklığa bağlı ölümlerin dünya genelinde büyük ölçüde eksik kaydedildiğini söyledi. Guterres, fosil yakıt kullanımının azaltılması, sürdürülebilir soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılması ve kentlerin aşırı sıcaklara dayanıklı şekilde planlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA