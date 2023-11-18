İsrail okul bombaladı: Çok sayıda ölü var

İsrail Ordusu'nun, Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail okul bombaladı: Çok sayıda ölü var

İsrail, Gazze'deki okulları ve hastaneleri bombalamayı sürdürüyor. Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulunu bombaladığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail saldırısında çok kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarıldı.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fahura Okulunun bombalanmasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sonuncusu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillere yönelik art arda yaptığı toplu katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

"İsrail’in Filistinli sivillere karşı ilan ettiği savaş Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistin mevcudiyetini ortadan kaldırmayı amaçlıyor" denilen açıklamada, son saldırının buna kanıt teşkil ettiği belirtildi.

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